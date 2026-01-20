Città siciliane blindate per il ciclone Harry la Protezione civile | Massima attenzione nelle prossime ore

Le città siciliane sono sotto stretta sorveglianza a causa del ciclone Harry. La Protezione civile ha attivato il monitoraggio continuo e invita a mantenere la massima attenzione nelle prossime ore, in particolare nelle aree più colpite come la fascia jonica etnea e la Sicilia orientale. La situazione resta sotto controllo, ma è importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Il dipartimento regionale della Protezione civile sta proseguendo le attività di monitoraggio e coordinamento a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia e che oggi raggiunge il picco nella fascia jonica etnea e nella Sicilia orientale.

Città blindate per il ciclone Harry, Protezione civile: "Massima attenzione nelle prossime ore"Il Dipartimento regionale della Protezione Civile continua a monitorare l’evoluzione del maltempo causato dal ciclone Harry, che interessa la Sicilia orientale e la fascia jonica etnea.

Ciclone Harry, la Sicilia nella fase più delicata: attenzione massima e i consigli della Protezione civileIl ciclone Harry sta interessando la Sicilia, in particolare la parte orientale, richiedendo attenzione e precauzione.

