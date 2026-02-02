Il 2 febbraio si ripete ogni anno come un momento di passaggio tra l'inverno e la primavera. In molte zone d’Italia, questa data mantiene vive tradizioni antiche e credenze popolari. Le persone festeggiano questo giorno con riti che risalgono a tempi remoti, simboli religiosi e pratiche tramandate di generazione in generazione. È una giornata che segna, simbolicamente, la fine del freddo più intenso e l’inizio di un periodo più mite.

Il 2 febbraio è una data che, da secoli, si colloca al centro di un intreccio tra riti antichi, simboli religiosi e credenze popolari che raccontano il passaggio dal gelo dell’inverno alla promessa della primavera. Ogni anno, in chiese di tutto il mondo, si svolge la benedizione delle candele, un rito centrale della festa della Candelora, che ha radici profonde nel cristianesimo ma che risale anche a tradizioni pre-cristiane. Il giorno, che cade esattamente a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, è considerato un punto di svolta naturale, un momento in cui la luce comincia a rafforzarsi rispetto alle tenebre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il 2 febbraio: tra tradizioni popolari e simboli della transizione tra inverno e primavera

Approfondimenti su 2 febbraio primavera

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano, il presidente Sergio Mattarella potrebbe salire sul palco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su 2 febbraio primavera

Argomenti discussi: Nuovo regime di invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria – Scadenza 2 febbraio 2026 - ANDI; Tutte le strade di Milano chiuse lunedì 2 febbraio per le Olimpiadi: la mappa; Arriva la Candelora 2026: storia e tradizioni della festa che segna la fine dell'inverno; Sciopero ferroviario ORSA: possibili disagi Lombardia 2 e 3 febbraio.

È il giorno della Candelora, cos’è e perché si celebra il 2 febbraio: origini, tradizioni, significati simboliciOgni anno, il 2 febbraio, in molte parti del mondo si celebra la Candelora, una ricorrenza carica di significati religiosi, simbolici e stagionali. A metà tra l’inverno più rigido e le prime promesse ... strettoweb.com

Candelora: origine, significato e perché si celebra il 2 febbraioOggi, 2 Febbraio, è il giorno della Candelora. Scopriamo il significato e l'origine di questa parola e cosa indica nella tradizione popolare ... libreriamo.it

All'inizio del mese di febbraio varie tradizioni celebrano il ritorno della luce dopo il lungo e tenebroso inverno. Ci troviamo esattamente a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera, perciò ci stiamo avvicinando alla bella stagione. Nel m - facebook.com facebook