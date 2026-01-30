Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano, il presidente Sergio Mattarella potrebbe salire sul palco. L’evento si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro. È un momento che potrebbe entrare nella storia dello sport e della politica italiana.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella potrebbe diventare protagonista di un momento storico durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio di San Siro a Milano. A rivelare l’evento, senza svelarne i dettagli, è stato Auro Bulbarelli, vicedirettore delegato di Rai Sport, durante una conferenza stampa tenutasi a Milano il 30 gennaio. L’annuncio ha acceso l’interesse di migliaia di spettatori, che si chiedono quale ruolo avrà il presidente della in un evento che promette di unire tradizione, simboli nazionali e innovazione. Il riferimento non è casuale: si parla di un gesto che ricorda il celebre intervento della regina Elisabetta II durante i Giochi di Londra 2012, quando, in un cortometraggio immortale, fu immortalata in una scena immaginaria insieme a Daniel Craig, nei panni di James Bond. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella in scena all’Olimpiade: simboli e tradizioni tra Roma e Londra 2012

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano si tinge di sorprese.

Il Museo Kronos propone una visita guidata dedicata al Medioevo, offrendo l’opportunità di scoprire simboli, tradizioni e storie di un’epoca affascinante.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026

Argomenti discussi: Pietro Gobetti, simbolo dell'antifascismo: Mattarella a Torino per il centenario. L'annuncio di Zagrebelsky; Artisti mondiali, attori e performance diffuse: meno 10 all’apertura dei Giochi; Il pubblico è una famiglia allargata.

Scena surreale a Roma. Prendono un taxi ma dopo poco si accorgono che il tassista è completamente ubriaco, arrivati a destinazione l’uomo blocca il traffico mentre insulta Mattarella. #youarethemedianow facebook