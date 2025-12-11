Natale sul Lago Maggiore | ad Arona appuntamento con i mercatini
Il Natale torna ad Arona con i tradizionali Mercatini di Natale, un evento imperdibile per vivere l’atmosfera festiva. Domenica 14 dicembre, dalle 9,30 alle 18,30, in piazza del Popolo, i visitatori potranno scoprire bancarelle ricche di prodotti artigianali e decorazioni natalizie, per un giorno all'insegna dello spirito natalizio sul Lago Maggiore.
Tornano ad Arona i tradizionali Mercatini di Natale.L'appuntamento è per domenica 14 dicembre, dalle 9,30 alle 18,30, in piazza del Popolo.Per tutta la giornata più di 130 bancarelle proporranno un percorso da non perdere tra curiosità e oggetti regalo natalizi, dolci e prelibatezze, artigianato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
