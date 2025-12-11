Natale sul Lago Maggiore | ad Arona appuntamento con i mercatini

Il Natale torna ad Arona con i tradizionali Mercatini di Natale, un evento imperdibile per vivere l’atmosfera festiva. Domenica 14 dicembre, dalle 9,30 alle 18,30, in piazza del Popolo, i visitatori potranno scoprire bancarelle ricche di prodotti artigianali e decorazioni natalizie, per un giorno all'insegna dello spirito natalizio sul Lago Maggiore.

