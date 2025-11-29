Arezzo Cuore Scuola formazione ed Olimpiadi BLSD | oltre 200 insegnanti e 300 studenti coinvolti
Arezzo, 29 novembre 2025 – . A l Forum Risk Managemen t grande partecipazione agli aggiornamenti sulle manovre salvavita e alle competizioni dedicate all’uso dei defibrillatori Un grande successo di partecipazione per gli eventi promossi dalla Centrale Operativa Emergenza Sanitaria 118 di Arezzo della Asl Toscana sud est, c he – nell’ambito del progetto Arezzo Cuore Scuola e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Centro Etrusco – hanno riunito al Forum Risk Management centinaia di insegnanti e studenti per due giornate dedicate alla diffusione delle competenze BLSD nelle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
NATALE NEL CUORE DELLA TOSCANA SIENA - FIRENZE -AREZZO - SAN GIMIGNANO BUS ORGANIZZATI 24-25-26 DICEMBRE 2025 ? ALL INCLUSIVE: €450,00 La quota comprende: Viaggio in Bus a/r 2 Pernottamenti in Hotel 4 Stelle - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo Cuore Scuola, formazione ed Olimpiadi BLSD: oltre 200 insegnanti e 300 studenti coinvolti - Al Forum Risk Management grande partecipazione agli aggiornamenti sulle manovre salvavita e alle competizioni dedicate all’uso dei defibrillatori ... Da lanazione.it
“Arezzo Cuore”, un progetto lungo 15 anni. Bilancio e prospettive presentati in Prefettura - Arezzo, 23 maggio 2025 – “Arezzo Cuore”, un progetto lungo 15 anni Bilancio e prospettive presentati oggi in Prefettura. Lo riporta lanazione.it