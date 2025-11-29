Arezzo, 29 novembre 2025 – . A l Forum Risk Managemen t grande partecipazione agli aggiornamenti sulle manovre salvavita e alle competizioni dedicate all’uso dei defibrillatori Un grande successo di partecipazione per gli eventi promossi dalla Centrale Operativa Emergenza Sanitaria 118 di Arezzo della Asl Toscana sud est, c he – nell’ambito del progetto Arezzo Cuore Scuola e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Centro Etrusco – hanno riunito al Forum Risk Management centinaia di insegnanti e studenti per due giornate dedicate alla diffusione delle competenze BLSD nelle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Cuore Scuola, formazione ed Olimpiadi BLSD: oltre 200 insegnanti e 300 studenti coinvolti