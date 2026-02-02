Ha avuto un malore Ansia per l’ospite famoso assente a Domenica In | Costretto a fermarsi

Paura tra i fans di Domenica In. L’ospite famoso previsto per la puntata del 1 febbraio si è sentito male all’ultimo minuto. La sua intervista è stata cancellata, lasciando tutti in sospeso. Si parla di un malore che lo ha costretto a fermarsi, creando nervosismo tra il pubblico in studio e a casa.

Paura per l’ospite vip atteso a Domenica In. L’intervista prevista nella puntata del 1 febbraio è saltata all’ultimo momento, alimentando apprensione tra il pubblico del pomeriggio Rai. Alla guida della trasmissione, come sempre, Mara Venier, ma in studio non è arrivato il volto noto che avrebbe dovuto raccontarsi davanti alle telecamere. Solo nelle ore successive si è capito cosa fosse successo. Il celebre personaggio ha accusato un improvviso malore e, per precauzione, è stato accompagnato al Pronto soccorso. Una decisione presa per non sottovalutare i sintomi, che ha reso inevitabile la rinuncia alla partecipazione televisiva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Domenica In 1 Febbraio

Nella giornata di domenica, Francesco Baccini è finito in ospedale dopo aver avuto un lieve malore.

Durante una recente intervista a Domenica In, Bobby Solo ha condiviso di aver avuto un malore che gli ha causato paura e difficoltà respiratorie.

