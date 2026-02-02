guida il furgone del padre a 17 anni provoca un incidente a catena e scappa

Un diciassettenne ha causato un tamponamento a catena in via Ravegnana, vicino al cavalcavia di Ronco, e poi è scappato. Il ragazzo stava guidando il furgone del padre quando è avvenuto l’incidente. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma i danni sono stati consistenti. La polizia sta cercando di rintracciare il giovane, che si è dileguato subito dopo lo scontro.

Faenza (Ravenna), 2 febbraio 2026. Poteva registrare conseguenze ben peggiori il tamponamento a catena verificatosi la scorsa settimana in via Ravegnana, nei pressi del c avalcavia di Ronco, in territorio comunale faentino. Incidente che, come vedremo, si è trasformato in un caso di guida senza patente e omissione di soccorso. Sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, constatando che ad essere coinvolti erano stati tre veicoli: un Fiat Ducato, una Fiat Panda e una Mercedes classe B. Tragedia sull’A1, attraversa l’autostrada a piedi e muore travolto da un’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

