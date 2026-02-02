Greta Rossetti e Sergio D’Ottavio sono tornati a lavorare insieme. Dopo la fine della loro relazione nata al Grande Fratello, si sono riuniti per un progetto sociale contro la violenza sulle donne. La presenza di entrambi sul set ha sorpreso i fan, che sperano in un possibile ritorno di fiamma.

Dopo la fine della loro storia nata al Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavio si ritrovano sul set di un progetto sociale contro la violenza sulle donne, riaccendendo le speranze dei fan. Greta Rossetti e Sergio D'Ottavio tornano a far sognare i fan. I due ex protagonisti del Grande Fratello, dopo la fine della loro relazione, si sono ritrovati fianco a fianco sul set di un cortometraggio, riaccendendo l'entusiasmo di chi spera ancora in una possibile riconciliazione. Un progetto intenso e delicato, che affronta il tema della violenza sulle donne e dell'amore tossico, e che segna una nuova collaborazione tra i due, lontano dalle dinamiche del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Greta Rossetti e Sergio D’Ottavio, ritorno di fiamma? Insieme in un progetto sociale

Greta Rossetti interviene per smentire le recenti voci sul suo presunto nuovo flirt, definendole un "castello di sabbia".

Recenti indiscrezioni hanno portato alla luce una possibile nuova frequentazione per Greta Rossetti.

