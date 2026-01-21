Greta Rossetti irrompe e smentisce | Hanno creato un castello di sabbia

Greta Rossetti interviene per smentire le recenti voci sul suo presunto nuovo flirt, definendole un “castello di sabbia”. In un contesto mediatico dove le indiscrezioni si diffondono rapidamente, l’attrice mantiene un atteggiamento sobrio e deciso, preferendo chiarire la propria posizione senza lasciarsi coinvolgere da illazioni. La sua reazione evidenzia l’importanza di un’informazione autentica e controllata, lontana da sensazionalismi.

Greta Rossetti, scoppia il gossip del suo nuovo flirt? Lei interviene e smentisce. In un tempo in cui l’immagine corre più veloce del pensiero, Greta Rossetti sembra muoversi in controtendenza. Non perché rifiuti la luce dei riflettori, ma perché la attraversa senza lasciarsi consumare del tutto. Greta ha un nuovo amore dopo Sergio? Parla lei e mette i puntini sulle “i”. Leggi anche Giulia Salemi rivela i suoi buoni propositi del 2026, come sta andando Greta non incarna il personaggio perfetto, e forse è proprio questo il punto. Il suo modo di stare nello spazio mediatico è irregolare, umano, a tratti spigoloso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Nuovo amore per Greta Rossetti? Spunta il nome e lei fa chiarezzaRecenti indiscrezioni hanno portato alla luce una possibile nuova frequentazione per Greta Rossetti.

Kevin È come un fratello minore. Ha 20 anni e non prendo nemmeno in considerazione un’ipotetica storia". Greta Rossetti mette subito le cose in chiaro dopo i pettegolezzi che la volevano di nuovo innamorata. L’ex gieffina, che il pubblico ha conosciuto prim - facebook.com facebook