Grandi eventi Italia terza potenza in Europa

L’industria dei meeting in Italia sta riprendendo fiato. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, gli eventi tornano a riempire le città e le strutture ricettive. Gli organizzatori segnalano un aumento delle prenotazioni e delle richieste di spazi, segno che il settore sta lentamente ripartendo. La ripresa si fa sentire anche a livello europeo, dove l’Italia si conferma tra le prime tre potenze in questo comparto.

L’industria europea dei meeting è tornata a pieno regime in Europa dopo gli anni pre-pandemici con 3.057 grandi eventi associativi o corporate organizzati con almeno mille partecipanti in presenza o in formato ibrido: un incremento del 7% rispetto al 2023 e del 17% rispetto al 2019 con l’Italia che occupa il terzo posto per numero di grandi eventi ospitati. È questa la fotografia che emerge dal rapporto “L’Europa dei grandi eventi associativi e corporate 2025”, realizzato dal Centro Studi di Fondazione Fiera Milano e Aseri–Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica,. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grandi eventi, Italia terza potenza in Europa Approfondimenti su Italia Meeting Turismo, Italia terza in Ue per grandi eventi ospitati: 397 in 2024 (+8% su 2023) L’Italia si conferma tra i paesi europei più attivi nel settore degli grandi eventi. Il ministro della cultura Giuli promette nuovi grandi eventi per la Brianza: "Un modello per l'Italia" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il BOOM ECONOMICO ITALIANO: come l’ITALIA ha conquistato il MONDO Ultime notizie su Italia Meeting Argomenti discussi: Turismo, Italia terza in Ue per grandi eventi ospitati: 397 in 2024 (+8% su 2023); Roma città dei grandi eventi, Onorato: Grandi eventi e strategia scientifica così il turismo diventa motore di sviluppo; Eventi segnalati dai Comuni; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica. Turismo, Italia terza in Ue per grandi eventi ospitati: 397 in 2024 (+8% su 2023)Milano terza tra le principali città congressuali europee è prima per attrattività nel segmento economics, management e science ... adnkronos.com L'Italia sul podio europeo dei grandi eventi. Il reportLa presentazione del Report Fondazione Fiera Milano–ASERI, Bozzetti: Non creiamo solo spazi, costruiamo ecosistemi. La ministra Santanchè: Grandi ... affaritaliani.it Al momento in Italia si stanno realizzando grandi opere stradali, ferroviarie e portuali per cifre enormi. Il totale delle infrastrutture strategiche in fase di progetto o di costruzione supera i 480 miliardi di euro complessivi, di cui circa 343 miliardi già stanziati, distri - facebook.com facebook “Italia e Giappone sono grandi nazioni, eredi di grandi storie e possono essere di nuovo protagonisti”. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.