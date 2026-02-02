Turismo Italia terza in Ue per grandi eventi ospitati | 397 in 2024 +8% su 2023

L’Italia si conferma tra i paesi europei più attivi nel settore degli grandi eventi. Nel 2024, sono stati organizzati 397 eventi, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Milano si prepara a essere ancora una volta protagonista, mentre la meeting industry europea riprende a pieno ritmo dopo gli anni più difficili della pandemia.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - La meeting industry europea torna a pieno regime con una netta crescita rispetto agli anni pre-pandemici. Nel 2024 si sono svolti in Europa ben 3.057 grandi eventi associativi o corporate, con almeno mille partecipanti, in presenza o in formato ibrido, con un incremento del 7% rispetto al 2023 e del 17% rispetto al 2019. Questa la fotografia scattata dal rapporto 'L'Europa dei grandi eventi associativi e corporate 2025', realizzato dal centro studi di Fondazione Fiera Milano e Aseri-Alta scuola di economia e relazioni internazionali dell'Università Cattolica, che certifica il definitivo superamento delle soglie storiche del settore e un netto miglioramento rispetto ai livelli pre-pandemia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

