Grande successo per il 200esimo congresso di neuroriabilitazione | FOTO

Il 200esimo congresso di neuroriabilitazione ha attirato molti specialisti al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista. Durante l’evento, i medici hanno discusso le ultime tecniche per valutare il movimento umano, sia in adulti che in bambini. La giornata si è concentrata sulla diagnosi e sul monitoraggio delle funzioni motorie, con presentazioni e dimostrazioni pratiche. Numerosi professionisti hanno partecipato, cercando di migliorare le terapie e i metodi di riabilitazione.

La valutazione oggettiva del movimento umano è stata protagonista del congresso "La valutazione clinica e strumentale del movimento umano in neuroriabilitazione adulta ed infantile", svoltosi sabato 31 gennaio 2026 al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista.L'evento, accreditato ECM, ha.

