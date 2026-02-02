Grande successo per il 1° Cross Città di Filadelfia | INTERVISTE

Oltre trecento atleti si sono sfidati nel primo Cross Città di Filadelfia, la gara si è svolta il 1° febbraio tra i paesi di Filadelfia e Pizzo Calabro. La corsa ha attirato tanti appassionati e si è conclusa con un grande successo, lasciando tutti soddisfatti.

Oltre trecento atleti hanno preso parte al primo Cross Città di Filadelfia, manifestazione che si è svolta il 1° febbraio 2026 nel cuore della Calabria, tra i paesi di Filadelfia e Pizzo Calabro. L’evento, organizzato dall’ASD Filadelfia Atletica con il patrocinio della FIDAL Calabria, ha segnato l’esordio ufficiale della corsa campestre nella zona, trasformando un tratto di territorio montano in un percorso impegnativo e suggestivo. La manifestazione ha raccolto un’ampia partecipazione, testimoniando un crescente interesse per le gare su strada e in ambiente naturale nella regione. Gli atleti, suddivisi in diverse categorie d’età e livello di competenza, si sono confrontati su un percorso che alterna salite ripide, tratti fangosi e sentieri sterrati, mettendo alla prova non solo la resistenza fisica ma anche la capacità di adattamento al terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grande successo per il 1° Cross Città di Filadelfia | INTERVISTE Approfondimenti su Filadelfia Pizzo Calabro Interviste: parla mister Taccola. "Abbiamo giocato una gara di grande cuore. Credo che il nostro successo sia meritato» Mirko Taccola, allenatore dello Scandicci, ha commentato la recente vittoria, sottolineando l'impegno e la determinazione della squadra. Grande sorpresa per tutti i tifosi del Napoli, è successo in città: il comunicato UFFICIALE Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Filadelfia Pizzo Calabro Argomenti discussi: Grande successo di presenze per l'edizione di Leather Preview al Centro Rogers; Grande successo per la mostra Antartide. Il continente bianco, 40 anni di ricerca italiana!; Grande successo per la terza edizione del MatchingDay Chieti; Grande successo per il concerto dell’Atipik Orchestra. Grande successo per la seconda edizione del Premio Parola d’Oro alla Regione LazioROMA – Si è svolta con grande successo nella Sala Tirreno della Regione Lazio la seconda edizione del Premio Parola d’Oro, il prestigioso riconoscimento che celebra l’arte di comunicare con ... corrieredellosport.it Premio 'Parola d'Oro' alla Regione Lazio, grande successo per seconda edizioneGrande successo, nella Sala Tirreno della Regione Lazio, per la seconda edizione del Premio Parola d’Oro, il prestigioso riconoscimento che celebra l’arte di comunicare con positività, rispetto e co ... adnkronos.com Quando la città si accende, S-Cross Hybrid è già in movimento. Linee decise, comfort di bordo e tecnologia che accompagna ogni spostamento, anche di notte. Un SUV ibrido pensato per vivere la città con stile e sicurezza, a qualsiasi ora. Contattaci - facebook.com facebook

