Grande gioco a premi Costruiamo mr Carneval

Sabato 7 febbraio alle 18, alla Ludoscuola BimBumBam di Terlizzi, ci sarà un grande gioco a premi dedicato alla costruzione di Mr. Carneval. I bambini potranno partecipare a prove d’abilità, quiz divertenti e missioni strane, tutto per creare insieme il personaggio più pazzo e colorato di sempre. L’evento promette tanto caos, risate e divertimento per tutti i piccoli partecipanti.

Sabato 7 Febbraio alle ore 18.00 arriva un gioco coloratissimo, rumorosissimo e divertentissimo alla Ludoscuola BimBumBam, in Piazza Pio XII, 13 – Terlizzi!Prove d'abilità pazzerelle, quiz buffi buffi e missioni strampalate per costruire insieme il mitico MrCarneval, un personaggio tutto da inventare tra risate, fantasia e colpi di genio! Un pomeriggio dove si corre, si pensa, si ride e si gioca, con sorprese finali e premi per i partecipanti Indossate il vostro sorriso migliore e preparatevi a giocare insieme agli amici di BimBumBam .

