Una grande festa per il territorio condivisa da circa 1.300 persone: il Premio Costruiamo il Futuro per le province di Lecco e Monza e Brianza ha celebrato al PalaBcc di Carate Brianza l'evento finale della sua ventitreesima edizione con numeri da record. Sono stati infatti distribuiti contributi. Leccotoday.it

Wip e Agonista Premiati dalla Fondazione Costruiamo Il Futuro

"Costruiamo il futuro", consegnati i premi alle associazioni e ai volontari - Per il Lecchese preziosi contributi a La Goccia, Soccorso Bellanese, Il Manto De Acucenas e Associazione Fabio Sassi, realtà attive nel volontariato in ambito sanitario. leccotoday.it