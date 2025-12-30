La Banda Cittadina Madonna di Tirano, tra le più antiche della provincia di Sondrio, presenta il suo primo Concerto di Capodanno, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 11. Un evento che segna due secoli di storia musicale della banda, offrendo un momento di cultura e tradizione per la comunità locale.

La Banda Cittadina Madonna di Tirano, una delle realtà musicali più antiche della provincia di Sondrio, inaugurerà il suo primo Concerto di Capodanno domenica 4 gennaio 2026 alle 11.00 al Cinema Teatro Mignon, segnando un nuovo capitolo di una storia che affonda le radici nel 1814 e che continua. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Due secoli di musica e un debutto storico: il Concerto di Capodanno della Banda di Tirano

La Fenice, l'orchestra da Venezia a Barcellona per il concerto di Capodanno al Gran Teatre del Liceu. La direzione di Frezza per...; Aoui ospita Fondazione Arena: primo storico concerto di Natale per i pazienti.

