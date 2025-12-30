Due secoli di musica e un debutto storico | il Concerto di Capodanno della Banda di Tirano

La Banda Cittadina Madonna di Tirano, tra le più antiche della provincia di Sondrio, presenta il suo primo Concerto di Capodanno, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 11. Un evento che segna due secoli di storia musicale della banda, offrendo un momento di cultura e tradizione per la comunità locale.

La Banda Cittadina Madonna di Tirano, una delle realtà musicali più antiche della provincia di Sondrio, inaugurerà il suo primo Concerto di Capodanno domenica 4 gennaio 2026 alle 11.00 al Cinema Teatro Mignon, segnando un nuovo capitolo di una storia che affonda le radici nel 1814 e che continua. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

