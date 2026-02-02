Grammy Awards sul palco tanti premi ma a dominare la scena sono le proteste degli artisti contro gli agenti dell’ICE

La notte dei Grammy si trasforma in qualcosa di diverso dal solito. Mentre sul palco vengono consegnati premi e si scattano foto con abiti eleganti, alcuni artisti sfruttano l’occasione per protestare contro gli agenti dell’ICE. Le immagini di artisti che alzano cartelli o fanno interventi improvvisati rimbombano tra il pubblico e sui social, spezzando la routine della serata. La scena si riempie di momenti inattesi, con la musica che passa in secondo piano rispetto alle richieste di giustizia.

La notte dei Grammy doveva essere solo l’ennesima celebrazione dorata dell’industria musicale. Smoking, paillettes, discorsi calibrati. E invece no. A Los Angeles, tra una statuetta e un assolo, a prendersi davvero il palcoscenico è stata la politica o meglio le critiche su di essa. Così, senza girarci intorno, è facile comprendere come questi Grammy 2026 saranno ricordati meno per le canzoni e più per le proteste contro l’ICE. “ICE out”: quando il palco diventa megafono. Il momento che spacca la serata arriva con Bad Bunny. Vince l’album dell’anno con Debí tirar más fotos — primo artista in lingua spagnola a riuscirci — e dal palco fa saltare il copione tipico di queste serate di gala. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE.

Durante i Grammy 2026, diversi artisti hanno scelto di portare sul palco e sul red carpet spille con la scritta

