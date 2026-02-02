Il Ministero dell'Università ha reso pubblici i decreti sui percorsi abilitanti per il prossimo anno accademico. La questione riguarda i posti disponibili, le riserve, i punteggi e i requisiti per ottenere i 30 e 60 CFU necessari. Lunedì alle 15:00, durante una diretta, Cannas risponderà alle domande sul tema, tra cui anche GPS, percorsi e riserve. La discussione si preannuncia aperta e diretta, con l’obiettivo di chiarire i dettagli più importanti per chi si prepara a partecipare.

Il Ministero dell’Università ha pubblicato martedì 27 gennaio i decreti sui percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025-2026. I singoli atenei provvederanno a emanare i bandi per consentire agli aspiranti docenti di accedere ai corsi. Resta alta l’attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. La redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time per lunedì 2 febbraio alle 15.00, condotta da Andrea Giallanza con l’esperto in normativa scolastica Sonia Cannas, in diretta sui canali social Facebook e YouTube. Concorso docenti PNRR3, prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Inizia il 2026 e Orizzonte Scuola presenta Question Time, un appuntamento live dedicato alle novità e alle procedure del settore scuola.

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITI; Percorsi abilitanti 2026: bandi e atenei disponibili; Corsi abilitanti 2025/26: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati; GPS e Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, posti, riserve, punteggi e non solo. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 2 febbraio alle 15:00.

