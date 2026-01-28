Tra percorsi abilitanti e GPS a che punto siamo? Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Semeraro LIVE Giovedì 29 gennaio alle 15 | 00

Martedì 27 gennaio sono stati pubblicati i decreti che stabiliscono i percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025-2026. Molti insegnanti e aspiranti docenti ora si chiedono come procedere. Giovedì 29 gennaio alle 15:00 si svolgerà in diretta un question time con Semeraro, che risponderà alle domande più frequenti su GPS e percorsi abilitanti. È un appuntamento importante per capire a che punto siamo e cosa aspettarci nei prossimi mesi.

Martedì 27 gennaio sono stati pubblicati i decreti che indicano i percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025-2026. Migliaia di aspiranti docenti erano in attesa dei provvedimenti emanati dal Ministero dell’Università. Adesso saranno le singole università a promulgare i bandi. Non solo corsi abilitanti, però. Grande attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti 2025/26: Decreto pubblicato, posti per Università e criteri di valutazione; Percorsi abilitanti 60/36/30 CFU: pubblicato il decreto di attivazione per il 2025/26 [Decreto]; Percorsi abilitanti 2025/26, pubblicato il decreto con i posti autorizzati nelle Università e la tabella dei titoli valutabili; CORSI ABILITANTI A.A. 2025/2026: ECCO LE UNIVERSITA' CHE HANNO PUBBLICATO I BANDI E FISSATO LA SCADENZA.

