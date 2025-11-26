Modric | Milan club storico uno dei più grandi al mondo Tutto di alto livello Sono felice

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ad 'Arena Sport' dei suoi primi passi nell'universo rossonero, in cui è entrato in estate dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid. Il croato ha ammesso di trovarsi a meraviglia. Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric milan club storico uno dei pi249 grandi al mondo tutto di alto livello sono felice

© Pianetamilan.it - Modric: “Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Tutto di alto livello. Sono felice”

News recenti che potrebbero piacerti

modric milan club storicoMilan, Modric: «Accolto in maniera fenomenale. Il club rossonero vicino per reputazione al Real Madrid» - Tredici anni di Real Madrid, le vittorie, le sei Champions League, il Pallone d’Oro e ora il Milan. Segnala msn.com

modric milan club storicoModric: "Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Sono davvero felice" - Intervistato da Arena Sport, Luka Modric ha parlato così del suo addio al Real Madrid e del suo arrivo al Milan:  Sull'addio al Real Madrid: "Sinceramente, non è ... Secondo milannews.it

Modric: "Milan club storico, lo si percepisce sempre. A Madrid non si tollera la mediocrità" - Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal programma "(Ne)uspjeh prvaka" su Arena Sport dal suo ex CT Slaven Bilic:. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Modric Milan Club Storico