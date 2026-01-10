Gli Emirati Arabi Uniti dicono no alle università britanniche e ritirano i fondi pubblici | cresce il rischio di radicalizzazione violenta nei campus del Regno Unito

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere i finanziamenti pubblici alle università britanniche, in risposta alle preoccupazioni sulla possibile radicalizzazione nei campus del Regno Unito. La misura evidenzia le tensioni legate alla presenza di ambienti vicini alla Fratellanza Musulmana e al rischio di estremismo islamista. Questa decisione sottolinea l'importanza di monitorare attentamente le dinamiche nei sistemi educativi internazionali e le implicazioni in termini di sicurezza.

La scelta emiratina nasce da una crescente preoccupazione per il rischio di radicalizzazione islamista nei campus britannici, in particolare in relazione alla presenza di ambienti vicini alla Fratellanza Musulmana.

Clamoroso: gli Emirati Arabi tagliano i fondi a chi vuole iscriversi nelle università del Regno Unito per paura del proselitismo dei Fratelli Musulmani. L’allarme islamismo in Occidente è sempre più reale e attuale. - facebook.com facebook

