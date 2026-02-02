giorgio armani apre le porte di via borgonuovo

A Milano, il civico 21 di via Borgonuovo si apre nuovamente al pubblico. Giorgio Armani ha deciso di mettere a disposizione di tutti una parte della sua storica sede, attirando curiosi e fan da tutta la città. La strada, già famosa tra gli appassionati di moda, diventa ora anche un luogo di visita per chi vuole vedere da vicino uno dei simboli dello stile italiano.

A Milano, il civico 21 di via Borgonuovo è da sempre la casa di Giorgio Armani. Non serve essere milanesi, né lavorare nel mondo della moda, per saperlo: per anni, semplici passanti curiosi hanno percorso quella strada nella speranza di imbattersi nel signor Armani. E a qualcuno, in effetti, è successo davvero. Brera è stato il suo quartiere fin dagli anni Ottanta, da quando vi si era trasferito eleggendolo a luogo dell’anima. In quelle vie dalla doppia natura - colta e vitale, elegante e libera - Armani aveva casa e bottega, come si suol dire. Non era raro incontrarlo a piedi o mentre varcava il portone della sua residenza, che lui stesso definiva “un’isola tranquilla”, riservata solo agli amici più stretti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

A Milano, Armani riapre il suo negozio storico in via Borgonuovo.

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

