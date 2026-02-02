Gestione del patrimonio e inventari in arrivo i regolamenti pronti da scaricare

2 feb 2026

Il 4 febbraio sarà possibile scaricare su Orizzonte scuola PLUS il nuovo regolamento del Consiglio di Istituto dedicato alla gestione del patrimonio e agli inventari. La piattaforma renderà disponibili anche il regolamento interno, offrendo strumenti pratici per le scuole.

Giorno 4 febbraio sarà disponibile su Orizzonte scuola PLUS, il download del regolamento del CdI per il patrimonio e gli inventari, nonché il regolamento interno. Il download (raggiungibile dall'area dedicata alle "Circolari e documenti") è riservato agli abbonati e i documenti saranno a cura di Paola Perlini.

