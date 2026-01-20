Inps e Inail indagine parlamentare sulla gestione del patrimonio immobiliare

La commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti previdenziali ha annunciato un’indagine sulla gestione del patrimonio immobiliare di INPS e INAIL. L’obiettivo è analizzare le politiche di investimento e valorizzazione adottate dagli enti pubblici previdenziali, in un contesto di maggiore trasparenza e controllo. L’indagine, prevista per quest’anno, mira a valutare l’efficacia delle strategie di gestione patrimoniale delle istituzioni coinvolte.

La commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sta per dare il via alla nuova indagine conoscitiva, annunciata nel luglio dello scorso anno dal presidente, il deputato della Lega Alberto Bagnai, sulle "politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali". Il primo organismo ad essere ascoltato sarà l' Inps: giovedì 22 gennaio, infatti, al termine dell'ufficio di presidenza convocato per le 8:30, si terrà l'audizione del presidente dell'Istituto pensionistico Gabriele Fava.

