Gazzetta dello Sport | Di Lorenzo dall’incubo alla speranza | crociati salvi e Napoli che torna a respirare

Dopo settimane di paura e incertezza, si chiude finalmente la vicenda di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore del Napoli si è ripreso dall’infortunio e ora torna a disposizione, portando sollievo ai tifosi e ai compagni. La squadra partenopea può respirare di nuovo, mentre i crociati di Parma vedono svanire il rischio di una crisi più profonda. La buona notizia arriva dopo un periodo difficile, che sembrava non avere fine.

Dal terrore di una notte infinita alla luce di un'alba che restituisce fiducia. Giovanni Di Lorenzo ha vissuto ore sospese dopo l'infortunio contro la Fiorentina, con il timore che quel dolore al ginocchio sinistro potesse segnare la fine della stagione e forse anche del sogno Mondiale. Poi il responso che cambia tutto, come racconta la Gazzetta dello Sport, nell'analisi firmata da Antonio Giordano, inviato a Napoli. Gli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro, escludendo la rottura dei legamenti crociati.

