Garlasco la Cassazione dice no al sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti | perché ora pc e telefoni devono essere restituiti

La Cassazione ha respinto la richiesta di sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti, ordinando la loro restituzione. La decisione riguarda undici computer e telefoni sequestrati durante un procedimento giudiziario, la cui analisi non potrà più essere condotta. La vicenda si inserisce nel quadro delle procedure legali e delle garanzie di tutela dei diritti dell’indagato, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso delle norme.

Niente da fare: cosa contengono gli undici dispositivi sequestrati all'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, probabilmente non lo scopriremo mai. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dalla Procura di Brescia contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il sequestro dei device, tra computer, hard disk e telefoni cellulari, del magistrato attualmente indagato in due distinti filoni d'inchiesta. Uno che riguarda appunto l'omicidio di Chiara Poggi, l'altro nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto «sistema Pavia». La decisione dei giudici di legittimità chiude, almeno per ora, il tentativo dei pm di acquisire i dispositivi elettronici nell'ambito del filone d'indagine sul caso Garlasco, che vede Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari.

