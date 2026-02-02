Il Comune di Rocca di Neto ha aperto una gara pubblica per affidare in parte il servizio di trasporto scolastico. La durata prevista è di due anni e il valore totale si aggira intorno ai 145 mila euro. La decisione mira a migliorare l’organizzazione del servizio e garantire ai studenti un collegamento più efficiente. Le aziende interessate possono presentare le offerte nei prossimi giorni.

Il Comune di Rocca di Neto ha avviato una gara pubblica per l’affidamento parziale del servizio di trasporto scolastico, con una durata di due anni e un valore complessivo di 145.454,40 euro. L’operazione è gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, con il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Cortese Alfonso. La procedura è aperta, il che significa che qualsiasi impresa interessata può partecipare, previa presentazione di un’offerta entro i termini stabiliti. La scadenza per la consegna delle offerte è fissata al 2 febbraio 2026 alle ore 10:00, mentre l’apertura ufficiale delle buste è prevista nello stesso giorno alle 10:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gara #2026/2 – Comune di Rocca di Neto

Approfondimenti su Rocca di Neto trasporto

Ultime notizie su Rocca di Neto trasporto

