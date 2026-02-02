Fumano lo spinello sulla panchina vedono i vigili e gli consegnano le dosi

Due giovani sono stati sorpresi a fumare uno spinello su una panchina vicino alla stazione. Alla vista dei vigili, hanno subito consegnato le dosi di droga che avevano con sé. La polizia ha fermato la scena e ha sequestrato le sostanze. Ora si trovano in questura per le verifiche di rito.

I tre ragazzi erano seduti tranquillamente sulla panchina quando si sono avvicinati gli agenti per un controllo. Uno dei giovani ha consegnato senza problemi le sei dosi che aveva Stavano fumando uno spinello seduti sulla panchina vicino alla stazione quando, improvvisamente, si avvicina una pattuglia della polizia locale. Gli agenti controllano i tre giovani e dopo essere stati identificati uno dei tre consegna agli agenti sei piccoli involucri contenenti 8 grammi di marijuana. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio a Monza. Gli agenti della polizia locale, nucleo motociclisti, hanno notato i tre giovani seduti sulla panchina, intenti a fumare quello che sembrava essere uno spinello.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Fuma uno spinello sulle piste (molto affollate) davanti ai carabinieri: ''Sciare in stato di alterazione psicofisica può provocare serie conseguenze anche agli altri utenti''PASSO DEL BROCON. Si stava fumando uno spinello, noncurante della presenza degli altri sciatori e soprattutto dei carabinieri che si sono avvicinati e non hanno potuto far altro che ''interromperlo'' ... ildolomiti.it

Brocon: fuma uno spinello mentre scia, segnalato come assuntore di sostante stupefacenti - facebook.com facebook