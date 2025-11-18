Cocaina e hashish in auto | fermati mentre consegnano le dosi

Bresciatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 15 novembre 2025, i carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due persone ritenute coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in una più ampia attività di contrasto ai reati alla compravendita di droga che da settimane vede impegnati i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cocaina hashish auto fermatiAnzio, fermati con oltre mille dosi di droga: arrestati due pusher - Bloccati dai carabinieri su un’auto a noleggio mentre tentavano di disfarsi di un pacco con crack, cocaina e hashish ... Segnala rainews.it

cocaina hashish auto fermatiViaggiavano in auto con i figli, fermati con sette chili di droga. Arrestata una coppia - Una coppia è stata arrestata dai carabinieri agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, proveniente dalla Sicilia, mentre viaggiava ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Fermano l’auto per un controllo ma l’odore non mente: ci sono hashish e cocaina sotto il piantone dello sterzo - Ma dall’interno dell’abitacolo proveniva un forte e persistente odore di cannabinoidi che non ha lasciato dubbio a i carabinieri. Riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Hashish Auto Fermati