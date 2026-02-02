La Lazio torna all'assalto di Frattesi, offrendo 30 milioni all’Inter, che però rifiuta ancora. Nonostante il pressing di Fabiani, i nerazzurri mantengono la posizione e continuano a dire no. La trattativa resta aperta, ma finora nessuna svolta.

Calciomercato Juve, si apre un clamoroso scenario per l’attacco! I bianconeri osservano la trattativa Mateta Milan Calciomercato Pisa, colpo a sorpresa dei nerazzurri! In arrivo l’ex giocatore della Juventus: tutti i dettagli Mercato Lazio, accordo di massima con Diogo Leite: intesa vicina e firma rinviata in attesa di. Calciomercato Juve, si apre un clamoroso scenario per l’attacco! I bianconeri osservano la trattativa Mateta Milan Vergara Napoli, Lodi lo racconta: «Io vedo in lui qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande» Calciomercato Pisa, colpo a sorpresa dei nerazzurri! In arrivo l’ex giocatore della Juventus: tutti i dettagli Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, offerta da 30 milioni per Frattesi: altro rifiuto dell’Inter nonostante il pressing di Fabiani

Approfondimenti su Lazio Frattesi

Con l’approssimarsi della finestra di mercato di gennaio, si intensificano le voci sul possibile trasferimento di Davide Frattesi.

La Lazio torna all’attacco per Frattesi, proponendo un’altra offerta all’Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lazio Frattesi

Argomenti discussi: Lazio Genoa in tv e streaming: dove vedere la partita; La 23^ giornata di Serie A inizia stasera con l'anticipo Lazio-Genoa su DAZN; FLASH| La Lazio a sorpresa su Frattesi: pronta l'offerta per il centrocampista dell'Inter; Caso Romagnoli: salta gli allenamenti, vuole andar via, la Lazio dice no. Rischio battaglia legale.

Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurriDavide Frattesi è al centro del mercato ma l'Inter non ha intenzione di cederlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore la. tuttomercatoweb.com

Colpo di scena Inter, offerta da 30 milioni: addio nelle ultime ore?Nuovo colpo di scena nel mercato dell'Inter: arriva un'offerta da 30 milioni per un neroazzurro, può lasciare il club ... spaziointer.it

Sky - #Frattesi, nuovo tentativo #Lazio: no dell' #Inter a un'offerta di 30 mln (prestito con obbligo condizionato) x.com

Calciomercato, Immobile dice addio al Bologna e accetta l'offerta del Paris FC: la cifra Continua qui https://ift.tt/rWSQcAs #lazio #laziopress facebook