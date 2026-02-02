Lazio offerta da 30 milioni per Frattesi | altro rifiuto dell’Inter nonostante il pressing di Fabiani
La Lazio torna all'assalto di Frattesi, offrendo 30 milioni all’Inter, che però rifiuta ancora. Nonostante il pressing di Fabiani, i nerazzurri mantengono la posizione e continuano a dire no. La trattativa resta aperta, ma finora nessuna svolta.
Approfondimenti su Lazio Frattesi
Sirene turche per Frattesi, lo vuole il Fenerbahce: per un’offerta da 30-35 milioni l’Inter tratta
Con l’approssimarsi della finestra di mercato di gennaio, si intensificano le voci sul possibile trasferimento di Davide Frattesi.
Frattesi, nuovo assalto della Lazio: cifre e dettagli dell’offerta. Arriva la risposta dell’Inter!
La Lazio torna all’attacco per Frattesi, proponendo un’altra offerta all’Inter.
Ultime notizie su Lazio Frattesi
Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurriDavide Frattesi è al centro del mercato ma l'Inter non ha intenzione di cederlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore la. tuttomercatoweb.com
Colpo di scena Inter, offerta da 30 milioni: addio nelle ultime ore?Nuovo colpo di scena nel mercato dell'Inter: arriva un'offerta da 30 milioni per un neroazzurro, può lasciare il club ... spaziointer.it
Sky - #Frattesi, nuovo tentativo #Lazio: no dell' #Inter a un'offerta di 30 mln (prestito con obbligo condizionato) x.com
Calciomercato, Immobile dice addio al Bologna e accetta l'offerta del Paris FC: la cifra Continua qui https://ift.tt/rWSQcAs #lazio #laziopress facebook
