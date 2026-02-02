Si riaccendono i riflettori sul caso di Villa Doria Pamphili, dove Francis Kaufmann è accusato di aver ucciso la figlia. I dettagli emergono ora con maggiore chiarezza, a distanza di mesi, grazie all’apertura del processo a Roma. Le email scoperte prima dell’omicidio rivelano parole agghiaccianti e segnano un passo importante nelle indagini. La vicenda si fa sempre più inquietante mentre si attendono le testimonianze e le prove in tribunale.

I fatti risalgono ai primi giorni di giugno 2024, ma solo ora, con l’ apertura del processo a Roma, emergono con chiarezza i contorni di uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni: il duplice omicidio di Villa Doria Pamphili. A restituire una ricostruzione puntuale sono i tabulati telefonici e le tracce digitali analizzate dalla Procura, che delineano una sequenza di azioni definite dagli inquirenti come lucide, pianificate e prive di esitazioni. Sul banco degli imputati c’è Charlies Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova il 4 giugno e, nelle 48 ore successive, di aver tentato di sfruttare l’immagine della figlia Andromeda, di appena 14 mesi, per ottenere denaro utile alla fuga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Francis Kaufmann, le mail prima di uccidere la figlia: “Lei è…”. Agghiacciante

Approfondimenti su Villa Doria Pamphili

Questa mattina a Roma si è aperto il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la figlia Andromeda.

Questa mattina a Roma si apre il processo contro Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio della figlia Andromeda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Doria Pamphili

Argomenti discussi: Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann mentiva alla madre: Stella ha sua figlia e sta con un altro. Mandatemi i soldi, per tornare a casa; Kaufmann, al via il processo per l'omicidio di Anastasia e della figlia Andromeda a Villa Pamphili; Omicidio Villa Pamphilj, al via oggi il processo a Francis Kaufmann; Duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann davanti ai giudici.

Francis Kaufmann, le mail prima di uccidere la figlia Andromeda: «È stata notata da diversi talent scout. Diverse agenzie vogliono farle un contratto...»I fatti risalgono ai primi giorni di giugno del 2024, ma è solo oggi, con l'apertura del processo a Roma, che i tabulati telefonici restituiscono l'esatta e agghiacciante ... leggo.it

Francis Kaufmann, le mail prima di uccidere la figlia: Lei è…. AgghiaccianteI fatti risalgono ai primi giorni di giugno 2024, ma solo ora, con l’apertura del processo a Roma, emergono con chiarezza i contorni di uno dei casi più ... thesocialpost.it

Chi l'ha visto. . Morte a Villa Pamphili: “Non sono certo che sia consapevole di quanto sta accadendo intorno a lui”, il legale di Francis Kaufmann, avvocato Paolo Foti, alla prima udienza al processo immediato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e - facebook.com facebook

Francis Kaufmann, le bugie alla madre e l'ultimo messaggio: «Prenditi cura di Stella e Andromeda. Tua figlia è la più carina di tutte, amala» x.com