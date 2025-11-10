Si torna a parlare di Francis Kaufmann, l'uomo finito dietro le sbarre del carcere romano di Rebibbia con l'accusa di duplice omicidio. Fuggito in Grecia, è stato estradato in Italia, e adesso è a disposizione degli inquirenti che si stanno occupando del caso di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, una bimba di soli 11 mesi, i cui corpi senza vita sono stati rinvenutui a Villa Pamphili (Roma) lo scorso 7 giugno 2025. Stando a quanto denunciato dal sindacato di polizia Osapp, il detenuto avrebbe dato in escandescenze, e nel corso della giornata di ieri avrebbe aggredito alcune guardie penitenziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Furia di Francis Kaufmann in carcere: urla, minacce e botte alle guardie. Cosa è successo