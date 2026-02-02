Frana di Niscemi il geologo Monaco | Fenomeno enorme e difficilmente contenibile

A Niscemi una frana di grandi proporzioni ha messo in allerta tutti. Il geologo Monaco ha descritto il fenomeno come enorme e difficile da contenere. Le persone si sono svegliate con un boato e un silenzio inquietante, mentre osservano il terreno come si farebbe con una crepa in casa. La paura cresce, e ora si cerca di capire quanto possa ancora peggiorare la situazione.

A Niscemi c’è un silenzio strano, quello che arriva dopo il boato e resta addosso. Si guarda il terreno come si guarda una crepa sul soffitto: sperando che non si allarghi, ma con la sensazione che stia già succedendo. E mentre la vita prova a riprendere, una domanda si fa spazio su tutte: è finita davvero? Il punto è che, anche quando il momento più violento sembra passato, la terra non sempre “si ferma” come vorremmo. In questi giorni, lungo il fronte, continuano piccoli cedimenti e crolli. E chi vive o ha parenti in zona lo sa: basta un rumore, una nuova frattura, e l’ansia torna immediata. A mettere in fila ciò che sta accadendo è Carmelo Monaco, professore ordinario di Geologia Strutturale all’Università di Catania e referente della Società geologica italiana.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Capo della Protezione civile: 'La frana di Niscemi è ancora in movimento'La frana di Niscemi è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando. ansa.it

Niscemi, Ciciliano: Frana ancora in movimento. Riaperte le scuoleSono oltre 1.000 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa della frana. Il Comune si è attivato per garantire servizi a questi cittadini. I Vigili del Fuoco e i volontari di ... adnkronos.com

