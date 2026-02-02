Formazione che salva | grande adesione al BLSD promosso dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus

Un corso BLSD promosso dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus ha riscosso grande successo. Molte persone si sono iscritte per imparare come intervenire in caso di emergenza e aumentare le possibilità di salvataggio. La formazione dura pochi minuti, ma può fare la differenza tra la vita e la morte.

Al Parco per le Arti di Messina un’iniziativa dedicata al primo soccorso ha rafforzato consapevolezza, competenze operative e responsabilità civica nella gestione delle emergenze cardiache Partecipare a un corso BLSD significa acquisire competenze che, in pochi minuti, possono incidere in modo decisivo sull’esito di un’emergenza. Con questo obiettivo si è svolta l’iniziativa formativa promossa dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus, da anni impegnata nella diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione, registrando una partecipazione ampia e attenta. L’evento si è tenuto nella suggestiva cornice del Parco per le Arti, nell’area adiacente all’ex stazione di Camaro, a Messina, confermandosi come un momento di alto valore umano e sociale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Giuseppe Sorrenti Onlus Fisciano, al via il corso di BLSD organizzato dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” Curiosità, anziani scatenati al corso di arti marziali promosso dall'associazione Nuova Gioventù Balnea Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giuseppe Sorrenti Onlus Argomenti discussi: Formazione che salva: grande adesione al BLSD promosso dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus; Il Defibrillatore Amico del Cuore; FORMAZIONE, CHE RIPRESA! DIRIGENTISCUOLA SEMPRE AL VOSTRO FIANCO. IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI GENNAIO 2026; Roma, iniziativa di Donatori nati alla Scuola ufficiali carabinieri: Un gesto semplice ma di grande valore civico. Formazione medica grande assente tra le proposte per la sanitàin questi mesi di campagna elettorale FederSpecializzandi ha monitorato con attenzione le dichiarazioni del mondo politico in ambito sanitario. A tale proposito abbiamo letto nel dettaglio diverse ... quotidianosanita.it L’accordo sulla formazione salva il datore di lavoro?Pressante nel mondo del lavoro è oggi il confronto con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione, atteso con ansia, a partire dai datori di lavoro (e di riflesso naturalmente dai ... ipsoa.it Pittore, professore, una vita dedicata all’arte e alla cultura: chi era Giovanni Fiora Commozione per la scomparsa improvvisa del “maestro” fondatore dell’Associazione Giuseppe Biasi, morto durante un pranzo nella sede di Caniga - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.