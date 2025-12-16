Roma ecco il ticket d’ingresso per la Fontana di Trevi | chi paga e da quando

A partire dal 7 gennaio 2025, la Fontana di Trevi a Roma introdurrà un biglietto d’ingresso di due euro per i visitatori, mentre i residenti romani continueranno ad accedere gratuitamente. Questa novità mira a regolamentare il flusso di turisti e preservare il monumento, garantendo comunque la possibilità di ammirarla senza costi per i locali.

Roma, 16 dicembre 2025 – Due euro per ammirare la Fontana di Trevi. È la cifra che i turisti dovranno pagare a partire dal 7 gennaio, mentre per i romani l’accesso resterà gratuito. La misura, destinata a cambiare una delle esperienze più iconiche della Capitale, punta a regolamentare i flussi e a tutelare uno dei monumenti più fragili e visitati della città. Ingressi contingentati e corsie separate Il nuovo sistema si inserisce in un percorso già avviato da tempo. Da circa un anno, infatti, l’area intorno alla fontana è sottoposta a un contingentamento degli accessi, con un massimo di 400 persone presenti contemporaneamente. Cdn.ilfaroonline.it

