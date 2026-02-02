Fondi per il bonus patente 2026 esauriti prima del previsto il governo valuta nuove misure di sostegno

Il governo sta valutando nuove misure di sostegno dopo che i fondi per il bonus patente 2026 sono andati esauriti prima del previsto. I soldi disponibili si sono finiti già a metà anno, lasciando molti giovani senza aiuto per ottenere la patente e entrare nel mondo degli autotrasporti. La fine anticipata del programma ha sorpreso tutti, e ora si cerca una soluzione rapida per non lasciare a piedi chi ha già iniziato le pratiche.

