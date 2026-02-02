Flavio Menardi vince il titolo iridato nel parabob ma la delusione per l’esclusione dai Giochi Olimpici resta

Flavio Menardi, il pilota di Ronco, ha vinto il titolo mondiale nel monobob paralimpico sulla pista di St. Nonostante il trionfo in pista, l’amarezza per l’esclusione dai prossimi Giochi Olimpici resta forte. Il 25enne ha dimostrato di essere tra i migliori al mondo, ma ora si concentra sul futuro.

Flavio Menardi, 25enne pilota originario di Ronco, frazione di Ciadin in Val di Ampezzo, ha conquistato l’oro mondiale nel monobob paralimpico sulla pista storica di St. Moritz Celerina, in Svizzera. La vittoria, ottenuta con un tempo complessivo di 4’54”85, è il frutto di due discese perfette nella seconda giornata di gare, dopo aver chiuso la prima giornata al terzo posto. Le prestazioni finali, rispettivamente 1’13”88 e 1’13”60, hanno superato i tempi degli avversari, con lo statunitense Robert Balk che si è piazzato al secondo posto e lo svizzero Christopher Stewart sul terzo. L’evento, che si è svolto in un ambiente di altissimo livello tecnico e fisico, ha visto Menardi dimostrare una padronanza straordinaria della pista, spesso considerata tra le più impegnative al mondo per la sua complessità e velocità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il presidente Zaia ha festeggiato il successo di Menardi, che ha vinto il titolo mondiale di parabob.

