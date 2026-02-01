Comunicato Stampa | Parabob Presidente Zaia | Menardi campione del mondoorgoglio di Cortina e simbolo attesa olimpica

Il presidente Zaia ha festeggiato il successo di Menardi, che ha vinto il titolo mondiale di parabob. Zaia ha definito Menardi un campione, un orgoglio per Cortina e un simbolo dell’attesa olimpica. La vittoria ha un valore doppio: è un’impresa sportiva straordinaria e porta un messaggio importante per il Veneto e l’Italia.

“Un titolo mondiale che vale doppio: per l'impresa sportiva, straordinaria, e per il messaggio che porta al Veneto e all'Italia. Flavio Menardi è Campione del Mondo di Para Bob: un atleta esemplare, un ragazzo di Cortina che con talento, disciplina e determinazione scrive una pagina storica per lo sport paralimpico. A lui vanno i complimenti più convinti miei e dell'intero Consiglio regionale del Veneto”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio Regionale Veneto, Luca Zaia, commentando la vittoria iridata di Menardi ai Mondiali di Para Bob di St. Moritz-Celerina. “Questa medaglia – prosegue Zaia – racconta anche un'altra verità: investire in impianti significa costruire opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Parabob. Presidente Zaia: “Menardi campione del mondo,orgoglio di Cortina e simbolo attesa olimpica" Approfondimenti su Parabob Menardi Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al Quirinale Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Capo dello Stato al Quirinale in occasione della visita della delegazione organizzatrice dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Congratulazioni a Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova" Il presidente Zaia ha espresso le proprie congratulazioni ad Alessandro Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Comunicato stampa: Scadenze federali del 31 gennaio 2026 https://www.olbiacalcio.com/scadenze-federali-del-31-gennaio-2026/ - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 156 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.