Fiorentina mercato chiuso | Kouamè resta in viola Daniele Rugani ultimo colpo Gli affari di Paratici | arrivi e partenze

La Fiorentina ha chiuso il mercato senza far partire Kouamè, che sembrava ormai destinato a lasciare la squadra. A sorpresa, l’attaccante rimarrà in viola, mentre il club ha piazzato l’ultimo colpo con Rugani. Gli ultimi minuti sono stati movimentati, con alcuni affari che sembravano ormai fatti e poi sono saltati all’ultimo momento.

FIRENZE – Intoppo negli ultimi istanti del mercato: Kouamè, che a metà pomeriggio sembrava destinato al Cagliari e poi, negli ultimi istanti della campagna acquisti e cessioni, al Verona, resterà alla Fiorentina. Pare che nei documenti depositati dal Verona ci sia stato un errore (o più errori). Salvo ripensamenti, ritenuti improbabili, da Parte della Lega di Serie A, il calciatore resterà in viola. La Fiorentina, dunque, ha chiuso il mercato, a quanto pare firmato da lontano da Fabio Paratici, con l’arrivo del difensore Daniele Rugani dalla Juventus. E’ il quinto arrivo di questa sessione. “Da toscano arrivare a vestire la maglia gigliata – ha detto Rugani – è un po’ come tornare a casa, nella mia terra, quindi sono veramente contento, è una bella emozione, sono sicuramente molto felice. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

L’ultimo giorno di mercato invernale si anima alla Fiorentina.

Il 5 gennaio 2026, Fabio Paratici sarà presente al Viola Park di Firenze, portando con sé importanti novità di mercato.

