Fiorentina ultimo giorno di mercato | Rugani è viola in uscita occhio a Fortini

L’ultimo giorno di mercato invernale si anima alla Fiorentina. La società ha concluso l’acquisto di Rugani, che diventa ufficialmente un giocatore viola. Sul fronte delle uscite, occhi puntati su Fortini, che potrebbe lasciare la squadra prima della chiusura del mercato alle 20 di questa sera. La giornata si preannuncia intensa, con diverse trattative ancora in corso.

Il calciomercato invernale entra nelle sue ultime ore: la chiusura è fissata per questa sera alle 20 e in casa Fiorentina si preannuncia una giornata intensa, tra operazioni in entrata e possibili uscite. Un finale di mercato che vede i dirigenti viola particolarmente attivi, soprattutto sul fronte difensivo, reparto che Paratici e Goretti hanno cercato di rinforzare con decisione negli ultimi giorni. Incassati i no di Disasi e Dragusin, nella serata di ieri la Fiorentina ha virato con decisione su Daniele Rugani. Dopo un iniziale tentennamento, il difensore della Juventus ha accettato la proposta viola.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Mancano tre giorni alla chiusura del mercato invernale e la Fiorentina lavora per definire gli ultimi dettagli.

La Fiorentina si prepara a una finestra di mercato invernale importante, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica.

FIORENTINA - CAGLIARI | UNA VIOLA NUOVA , mercato, RANIERI PUÒ PARTIRE

Argomenti discussi: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Difensore e mediano, caccia aperta fino a lunedì; Fiorentina, Gosens verso l’addio: cresce l’ipotesi Nottingham Forest; Joseph Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina: Porto avanti l'eredità di papà; Fiorentina, il primo discorso da presidente di Commisso Jr. VIDEO.

