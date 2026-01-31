Cultura maxi finanziamenti dal Ministero | 3 milioni per la Pieve di Arezzo e fondi anche per il Museo Archeologico

Il Ministero della Cultura ha messo a disposizione 3 milioni di euro per la Pieve di Arezzo. I fondi serviranno a restaurare e valorizzare questo importante monumento storico. Altri 350mila euro sono stati assegnati al Museo Archeologico di Grosseto. Le risorse arrivano per rafforzare la tutela del patrimonio culturale toscano, con interventi concreti e immediati.

Importanti risorse in arrivo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale toscano. Il Ministero della Cultura ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro per Arezzo e 350mila euro per Grosseto, destinati a interventi su beni culturali di grande valore storico e artistico. Nel dettaglio, come annunciato dalla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d'Italia, 3 milioni di euro, ripartiti nel triennio 2025-2027, saranno destinati alla Pieve di Santa Maria, uno dei simboli più rappresentativi dell'identità religiosa, storica e artistica dell'aretino. Le risorse permetteranno di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, il rinforzo del fondale, oltre ad altre opere strutturali necessarie a restituire pienamente questo straordinario patrimonio alla città di Arezzo e alle future generazioni.

