Martedì 3 febbraio 2026, alle 18, si apre ufficialmente il percorso partecipativo dedicato al Basso Isonzo. L’incontro, intitolato “Finalmente Basso Isonzo!”, segna l'inizio del processo di co-creazione del primo Parco Agropaesaggistico padovano. Un appuntamento che coinvolgerà cittadini e stakeholder per definire insieme il futuro di quell’area.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) “Finalmente Basso Isonzo!” L'appuntamento è per martedì 3 febbraio 2026, a partire dalle ore 18, per l'incontro che dà il via al percorso partecipativo dedicato al processo di co-creazione del primo Parco Agropaesaggistico padovano. Dopo l’approvazione della variante al Piano degli interventi, recentemente adottata dal Consiglio comunale relativa all’area del Basso Isonzo, prende il via il percorso partecipativo che porterà alla definizione del Masterplan del Parco Agropaesaggistico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Basso Isonzo

Martedì si terrà un incontro pubblico per presentare il progetto del nuovo Parco Agropaesaggistico del Basso Isonzo.

Oggi, nella Sala del Consiglio comunale, è stata ufficialmente presentata la nomina dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere, segnando la conclusione di un percorso partecipativo volto a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Basso Isonzo

Argomenti discussi: Finalmente Basso Isonzo!, l'incontro che dà il via al percorso partecipativo il 3 febbraio 2026; Partecipazione cittadina e agricoltura sostenibile: prende forma il futuro Parco Agropaesaggistico del Basso Isonzo; Basso Isonzo, via al percorso per il nuovo parco: incontro pubblico martedì.

Finalmente Basso Isonzo!, l'incontro che dà il via al percorso partecipativoFinalmente Basso Isonzo! L'appuntamento è per martedì 3 febbraio 2026, a partire dalle ore 18, per l'incontro che dà il via al percorso partecipativo dedicato al processo di co-creazione del primo ... padovaoggi.it

Parco del Basso Isonzo, conclusa la riqualificazione di campi e viali: la presentazione dei lavori VIDEOPADOVA - Un'approfondita riqualificazione di 18mila metri quadri di terreni agricoli del Parco del Basso Isonzo, con nuovi viali interni, 400 alberi e piante messi a dimora e nuovi campi che saranno ... ilgazzettino.it

La torta che finalmente mi accompagna fino a pranzo senza fame: con avena e tanta frutta, tutta naturale e a basso indice glicemico Ricetta nei commenti! #fblifestyle - facebook.com facebook