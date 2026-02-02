Molti genitori si trovano a dover affrontare il dolore di figli che scelgono di interrompere ogni rapporto. È una decisione drastica, chiamata “no contact”, che oggi suscita meno giudizi di un tempo. Le ragioni sono diverse, ma la decisione rimane difficile da accettare per chi si trova dall’altra parte. La realtà di queste famiglie sta emergendo sempre di più, portando alla luce storie di distanze e silenzi che colpiscono profondamente.

Da dieci giorni sui social network si discute di Brooklyn Beckham, che di recente ha detto pubblicamente di essersi allontanato dai genitori, David e Victoria Beckham, e di non volersi riconciliare con loro. La sua dichiarazione ha suscitato molto interesse perché riguarda una famiglia di celebrità, ma anche perché le storie di estraniamento familiare attirano da sempre attenzione e critiche. Molti commentatori, online e sui media tradizionali, hanno preso le parti di Victoria e David Beckham, accusando il figlio di essere viziato, ingrato e bugiardo. Brooklyn ha però ricevuto anche molti messaggi di sostegno da chi ritiene legittimo, e persino sano, interrompere ogni contatto con genitori incapaci di riconoscere l’impatto doloroso delle loro azioni sui figli e di riparare la relazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Figli che non parlano più coi genitori

Brooklyn Beckham ha condiviso su Instagram Stories alcune precisazioni riguardo alle tensioni familiari, tra cui il confronto con i genitori sull’abito da sposa di Nicola Peltz.

