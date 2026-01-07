Spaccia droga in auto davanti blitz degli agenti in casa | trovati 200 grammi di hashish

Un'operazione delle forze dell'ordine a Ferrara ha portato al sequestro di circa 200 grammi di hashish e al fermo di un sospettato. L’indagine ha evidenziato attività di spaccio sia in auto, nei pressi di via Verga, sia all’interno dell’abitazione, dove sono state trovate anche attrezzature per il confezionamento e il taglio della droga.

Spacciava droga nella zona di via Verga, a Ferrara, e in casa nascondeva oltre 2 etti di hashish, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente. A finire nei guai è stato un ragazzo di 27 anni, pizzicato nel pomeriggio di lunedì 5, nella zona di via Verga.

