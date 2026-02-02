FdI alla sindaca di Arcevia Marisa Abbondanzieri | Il corso è ridotto a una groviera Facile puntare il dito contro Roma

Il circolo di Fratelli d’Italia di Arcevia attacca duramente la sindaca Marisa Abbondanzieri sulla situazione della Sr 360. In una nota, i membri del partito denunciano che il corso è ridotto a una

ARCEVIA – Dal circolo di Fratelli D'Italia "Livio Piermattei" di Arcevia riceviamo e pubblichiamo: «Abbiamo letto con un misto di stupore e divertimento l'intervento della sindaca di Arcevia (Marisa Abbondanzieri, ndr) riguardo la situazione della Sr 360. Dichiarazioni che appaiono chiaramente come una 'operazione rielezione' in favore dell'amico e sodale Carnevali alla presidenza della Provincia. La sindaca, evidentemente a corto di argomenti a sostegno del compagno di partito, attacca Regione e Governo, istituzioni con cui dovrebbe collaborare per il bene degli arceviesi, nel tentativo di nascondere l'inerzia che ha caratterizzato la Provincia negli ultimi anni.

