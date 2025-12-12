Chi frena sull' utilizzo dei 185 miliardi di beni russi congelati? Perché puntare il dito contro il Belgio è fuorviante
L'articolo analizza le dinamiche e le responsabilità nella gestione dei 185 miliardi di beni russi congelati, evidenziando come il ruolo del Belgio venga spesso enfatizzato. Tuttavia, si suggerisce che altri governi possano utilizzare le obiezioni belghe come scusa, mentre in realtà potrebbero essere le proprie riserve a frenare l'adozione più decisa delle misure.
Appare più probabile che altri governi oggi si nascondano dietro le obiezioni belghe, tenendo in secondo piano le proprie riserve. E poi, forse, c'è anche una ragione meno confessabile.
