Falsissimo Corona annuncia stasera nuove rivelazioni su Signorini e Scotti

Fabrizio Corona torna a parlare e promette nuove rivelazioni su Signorini e Scotti. Dopo l’ordine del tribunale che ha cancellato le prime puntate, l’ex fotografo annuncia su Instagram una nuova puntata di Falsissimo con contenuti inediti e accuse mai svelate prima. La polemica si riaccende, e i fan sono già curiosi di scoprire cosa avrà da dire Corona questa volta.

Dopo l'ordine del tribunale che ha imposto la rimozione delle prime puntate, Fabrizio Corona annuncia su Instagram una nuova puntata di Falsissimo con contenuti inediti e nuove accuse. Fabrizio Corona ha annunciato che questa sera pubblicherà su YouTube una nuova puntata di Falsissimo, il suo format d'inchiesta, anticipando nuove rivelazioni che riguarderebbero Gerry Scotti e Alfonso Signorini. L'annuncio arriva nonostante pochi giorni fa il tribunale abbia disposto la rimozione delle prime due puntate, dedicate al presunto sistema Signorini. A comunicarlo è stato lo stesso Corona attraverso i suoi canali social, in particolare Instagram, dove ha ribadito la propria posizione contro quello che definisce un tentativo di censura preventiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Falsissimo, Corona annuncia stasera nuove rivelazioni su Signorini e Scotti Approfondimenti su Corona Signorini Dopo il divieto su Signorini, Corona annuncia: stasera Falsissimo punta su Gerry Scotti, Samira Lui e i Berlusconi Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini. Corona annuncia nuove rivelazioni sul caso Signorini: “Lo sai cosa bisogna fare per entrare nel GF?” Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove rivelazioni sul caso Signorini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. CASO SIGNORINI: CORONA ANNUNCIA NUOVE PROVE E RIVELAZIONI SU GERRY SCOTTI E MARIA DE FILIPPI Ultime notizie su Corona Signorini Argomenti discussi: Corona non ferma Falsissimo: Se mi volete fermare sparatemi. Oggi focus su sistema Mediaset; Corona bloccato dal giudice. Stop alla puntata di Falsissimo su Signorini; Corona rilancia: Mi adeguo ai giudici per Signorini, farò la puntata sul sistema Mediaset; Fabrizio Corona sfida il giudice e rilancia Falsissimo: stasera parla di Mediaset e dei Berlusconi (VIDEO). Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: Rimetto la puntata con cose graviDopo il blocco di Mediaset, Fabrizio Corona rilancia Falsissimo: in arrivo l’ultima puntata con nuovi contenuti ... dilei.it Corona e la nuova puntata di Falsissimo: Un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso SignoriniCorona annuncia la nuova puntata prevista questa sera, 2 febbraio, dopo lo strike YouTube: 40 minuti inediti con prove su Scotti e Signorini ... fanpage.it Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo dopo lo stop su YouTube, parlando di censura e rilanciando accuse contro Gerry Scotti e Alfonso Signorini. Una vicenda che continua a far discutere tra libertà di espressione e limiti legali. facebook L’ultima puntata di «Falsissimo», il programma di Fabrizio Corona, è stata rimossa da YouTube x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.