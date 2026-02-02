Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un nuovo video che riaccende le polemiche. Questa volta, l’ex paparazzo rivela dettagli su Gerry Scotti e Signorini, alimentando le tensioni nel mondo dello spettacolo. Le sue parole creano già scompiglio tra i protagonisti e i fan, mentre il video circola velocemente sui social.

Il video shock di Corona riaccende la polemica: “Falsissimo” torna con nuove rivelazioni su volti noti della TV. Censura o verità scomoda? Fabrizio Corona è tornato a scuotere gli equilibri del piccolo schermo. Con un video caricato sul suo profilo Instagram, l’ex re dei paparazzi ha lanciato una nuova bordata che promette di infiammare le cronache e, soprattutto, gli uffici legali di Mediaset. Il pretesto? La ripubblicazione della famigerata puntata del suo format “Falsissimo”, arricchita da ben 40 minuti di contenuti inediti. Ma non si tratta di semplici aggiunte: è una vera dichiarazione di guerra mediatica. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Fabrizio Corona, Falsissimo: Nuove Rivelazioni Su Gerry Scotti E Signorini!

Fabrizio Corona torna a parlare e promette nuove rivelazioni su Signorini e Scotti.

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

Fabrizio Corona, Falsissimo: Nuove Rivelazioni Su Gerry Scotti E Signorini!

Argomenti discussi: Corona non ferma Falsissimo: Se mi volete fermare sparatemi. Oggi focus su sistema Mediaset; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi.

