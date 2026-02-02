Fabrizio Corona ci riprova Falsissimo torna online | Nuovi contenuti clamorosi Poi la provocazione | Buttalo giù ancora Piersilver

Fabrizio Corona torna online con un nuovo video su Instagram. Dopo che la puntata di Falsissimo era scomparsa da YouTube, Corona ha annunciato che questa sera riprenderà a pubblicare contenuti. L’ex paparazzo promette “nuovi contenuti clamorosi” e non rinuncia alle provocazioni, lanciando anche una frecciatina a Piersilver con un “Buttalo giù ancora”. La sua presenza sui social non si ferma e questa volta sembra deciso a non mollare.

L’ex paparazzo dei vip ha deciso di reagire dopo che il filmato era stato rimosso da YouTube in seguito alla diffida inviata da Mediaset a Google e Meta Fabrizio Corona inarrestabile. L'ex paparazzo su Instagram ha rivelato che questa sera, lunedì 2 febbraio, tornerà online la puntata di Flasissimo che era stata rimossa venerdì scorso da YouTube. La cancellazione è avvenuta per violazione del coyright, come indicato dall'ufficio stampa Mediaset. A deciderlo è stata la piattaforma dopo la diffida che l'azienda ha inoltrato a Google e Meta. Questa cancellazione ha spinto Corona a una contromossa e così è tornato all'attacco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

Recenti indiscrezioni riportano che Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista della puntata di Falsissimo, con l’obiettivo di bloccare la diffusione di determinati contenuti.

Fabrizio Corona: Falsissimo ep 21 bloccato gli avvocati parlano chiaro mentre Corona..

Argomenti discussi: Ludmilla Radchenko, ex Letterina pubblica le chat con Fabrizio Corona: Ti volevo parlare di una cosa, fidati...; Cosa ha detto davvero il giudice su Corona; Filippo Champagne - chiamato cocainomane - porta in tribunale Fabrizio Corona; Fabrizio Corona accusa Gerry Scotti, le ex Letterine Alessia Fabiani e Vincenza Cacace rompono il silenzio.

