Ex sacerdote racconta la scelta di abbandonare il talare | Voglio vivere con autenticità senza vincoli

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. Dopo aver servito come sacerdote a Milano dal 2018, ha scelto di smettere con il ministero per vivere in modo più autentico, senza vincoli. La sua decisione, annunciata a gennaio 2026, ha sorpreso molti. Ora, l’ex sacerdote vuole concentrarsi sulla sua vita privata e su nuove esperienze.

Nel gennaio del 2026, Don Alberto Ravagnani, sacerdote della diocesi di Milano ordinato nel 2018, ha annunciato ufficialmente la decisione di abbandonare il ministero presbiterale. La notizia è stata resa nota tramite un breve video pubblicato su Instagram, seguita da una comunicazione ufficiale del Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, diffusa poi da *Famiglia Cristiana*. L’ex prete, nato nel 1993, ha spiegato di aver preso questa scelta dopo un lungo percorso di riflessione personale, motivato da ragioni complesse e profondamente interiori. Non ha fornito dettagli specifici in quel momento, ma ha promesso di approfondire il suo racconto in un video dedicato, in programma per la piattaforma YouTube. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ex sacerdote racconta la scelta di abbandonare il talare voglio vivere con autenticit224 senza vincoli

© Ameve.eu - Ex sacerdote racconta la scelta di abbandonare il talare: “Voglio vivere con autenticità, senza vincoli”.

Approfondimenti su Don Alberto Ravagnani

Hojlund si racconta: «Napoli è la scelta giusta, qui voglio crescere»

Rasmus Hojlund ha scelto Napoli come tappa importante nel suo percorso di crescita professionale.

Da leggere per chi desidera vivere con più equilibrio, autenticità e leggerezza 

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Don Alberto Ravagnani

Argomenti discussi: Sebastiano, che ha lasciato il sacerdozio per amore: Lei è arrivata quando ero in missione, convinto della mia vocazione. Vivevo però una dicotomia interiore. Il vescovo mi disse che innamorarsi fa parte dell'esperienza umana; Brugherio, don Ravagnani il prete influencer ha lasciato il sacerdozio; Rimane vedovo e diventa prete, dopo anni sposa il figlio: la rinascita nel dolore; Meredith Kercher, l'ex magistrato che guidava le indagini: C'è un'altra persona implicata nel delitto. Un testimone mi ha fatto il...

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.