Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. Dopo aver servito come sacerdote a Milano dal 2018, ha scelto di smettere con il ministero per vivere in modo più autentico, senza vincoli. La sua decisione, annunciata a gennaio 2026, ha sorpreso molti. Ora, l’ex sacerdote vuole concentrarsi sulla sua vita privata e su nuove esperienze.

Nel gennaio del 2026, Don Alberto Ravagnani, sacerdote della diocesi di Milano ordinato nel 2018, ha annunciato ufficialmente la decisione di abbandonare il ministero presbiterale. La notizia è stata resa nota tramite un breve video pubblicato su Instagram, seguita da una comunicazione ufficiale del Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, diffusa poi da *Famiglia Cristiana*. L’ex prete, nato nel 1993, ha spiegato di aver preso questa scelta dopo un lungo percorso di riflessione personale, motivato da ragioni complesse e profondamente interiori. Non ha fornito dettagli specifici in quel momento, ma ha promesso di approfondire il suo racconto in un video dedicato, in programma per la piattaforma YouTube. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex sacerdote racconta la scelta di abbandonare il talare: “Voglio vivere con autenticità, senza vincoli”.

Approfondimenti su Don Alberto Ravagnani

Rasmus Hojlund ha scelto Napoli come tappa importante nel suo percorso di crescita professionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Don Alberto Ravagnani

Argomenti discussi: Sebastiano, che ha lasciato il sacerdozio per amore: Lei è arrivata quando ero in missione, convinto della mia vocazione. Vivevo però una dicotomia interiore. Il vescovo mi disse che innamorarsi fa parte dell'esperienza umana; Brugherio, don Ravagnani il prete influencer ha lasciato il sacerdozio; Rimane vedovo e diventa prete, dopo anni sposa il figlio: la rinascita nel dolore; Meredith Kercher, l'ex magistrato che guidava le indagini: C'è un'altra persona implicata nel delitto. Un testimone mi ha fatto il...

"Mi chiamo Giovanni Gatto, ho 51 anni, non voglio più essere il prete di Montebelluna. Lascio la Chiesa per amore. Non lascio perché mi manca la fede. La mia è una frattura interiore, cresciuta lentamente, che a un certo punto non poteva più essere ricompos - facebook.com facebook